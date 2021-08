Reggina, Vasco Regini: “Connubio con i tifosi puÃ² solo farci bene”

Alcune dichiarazioni rilasciate ai canali della società dal difensore della Reggina, Vasco Regini, al termine della sfida contro la Reggiomediterranea.

“E’ calcio d’estate – ha detto Regini – ma queste partite sono importanti per autostima, per crescere e prepararsi al meglio alle gare ufficiali che inizieranno già lunedì. Il percorso di crescita procede bene, senza intoppi cerchiamo di mettere in pratica quello che il mister ci chiede e adesso siamo pronti alla prima partita ufficiale cercando di fare il meglio possibile”. Sul ritorno del pubblico al Granillo, il difensore ex Samp ha detto: “Dopo un anno e mezzo così, fa effetto e piacere ma speriamo sia solo l’inizio per un ritorno alla normalità la gente, soprattutto a Reggio, se lo merita, noi abbiamo bisogno della gente è un connubio che può solo farci bene”