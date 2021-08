Calciomercato Reggina: Tumminello-Di Carmine, la situazione

La Reggina avrebbe individuato i due profili per rinforzare il reparto d’attacco amaranto. Si tratta di Samuel Di Carmine, bomber dell’Hellas Verona e Marco Tumminello, giovane dell’Atalanta.

Per il primo ieri, secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, ci sarebbe stato un incontro tra il ds della Reggina, Massimo Taibi e l’entourage del giocatore, al quale la “dirigenza ha ribadito la volontà di portare Di Carmine in riva allo Stretto. Non è questione economica tanto quella di persuadere il giocatore che attualmente sembra voler attendere una chiamata dalla serie A”. Ma le distanze sembrano meno distanti, l’incontro ha permesso di registrare passi in avanti.

Per Marco Tumminello, invece, sembra ci sia la strada spianata per un prestito dall’Atalanta che potrebbe avvenire già nella prossima settimana.