Si torna al Granillo: al via prevendita per Reggina-Monza

Con una nota attraverso il proprio sito ufficiale la Reggina comunica l’apertura della prevendita per i tagliandi d’accesso al match tra Reggina e Monza, debutto del campionato di serie B. Questo quanto scrive il club:

“1 marzo 2020-22 agosto 2021. Diciassette mesi senza la nostra gente. Diciassette mesi senza l’impareggiabile calore del popolo amaranto. Tanti, troppi. Reggina-Monza rappresenta, perciò, una data storica, di quelle destinate ad entrare in un album dei ricordi da custodire gelosamente. Finalmente a Casa! La nostra Casa, la Vostra Casa.

Lo Stadio Oreste Granillo riapre di nuovo i battenti. Il tempo passato senza di voi è sembrato un’eternità. A partire da venerdì 13 agosto, alle ore 12:00, sarà possibile acquistare il tagliando valido per la gara Reggina-Monza, in programma domenica 22 agosto alle ore 18:00. A seguito delle recenti disposizioni, si rende noto che la capienza attuale dello Stadio Oreste Granillo è di 11 434. E’ obbligatorio essere in possesso del Green Pass.

Per gli abbonati della stagione 2019/20 la società ha previsto il diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto valido per accedere allo Stadio: un gesto di riconoscenza verso chi, per causa di forza maggiore, è stato costretto a rinunciare alle ultime 5 tappe di quel trionfale campionato. Pertanto, nei giorni venerdì 13 agosto, sabato 14 agosto e lunedì 16 agosto sarà consentito solo ed esclusivamente agli abbonati della stagione 2019/20 acquistare il tagliando, presentandosi presso i punti sotto indicati muniti del titolo di accesso relativo alla sopraindicata stagione. Dalle ore 12 di martedì 17 agosto, invece, la prevendita sarà libera.

Per venire incontro alle esigenze dei tifosi, ed al contempo per evitare assembramenti inerenti l’attuale cornice normativa, oltre alla Biglietteria dello Store di Piazza Duomo, verrà allestito un punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Sud PalaBotteghelle). Sarà comunque possibile acquistare online il tagliando sul sito VivaTicket”.

ORARI PUNTI VENDITA: