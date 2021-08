Ultime News

Un gol per tempo, così la Reggina vince l’amichevole contro la Vibonese. Reti di Rivas e Situm. Il tabellino: VIBONESE-REGGINA 0-2 Marcatore: 17′ pt Rivas, 45′ st Situm. Vibonese (4-2-4): Mengoni; Ciotti...

Non solo il Rapid Vienna su Rigoberto Rivas. Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud, infatti, anche due club di serie A sarebbero interessate al calciatore honduregno: Fiorentina e Sampdoria. “Con i liguri in particolare...

10/08/2021 | A cura di Antonio Calafiore

Si è da poco conclusa un’altra giornata di lavoro per la Reggina di mister Aglietti, quest’oggi impegnata in una doppia sessione di allenamento. In quella di questo pomeriggio, gli amaranto hanno curato prettamente...