Calciomercato Reggina, anche Samp e Fiorentina su Rivas

Non solo il Rapid Vienna su Rigoberto Rivas. Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud, infatti, anche due club di serie A sarebbero interessate al calciatore honduregno: Fiorentina e Sampdoria.

“Con i liguri in particolare – scrive Gazzetta del Sud – , potrebbe ipotizzarsi uno scambio di prestiti con Antonino La Gumina (25) obiettivo del direttore sportivo Massimo Taibi per rinforzare il reparto offensivo di Aglietti. Un’idea ancora in fase embrionale ma che non è da escludere categoricamente, se ne potrebbe riparlare negli ultimi giorni di mercato, qualora l’assalto del Rapid Vienna venisse respinto dagli amaranto”.