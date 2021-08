UFFICIALE- Reggina, ecco Adjapong dal Sassuolo: la formula del trasferimento

Un rinforzo under per la Reggina: gli amaranto piazzano ufficialmente il colpo Adjapong sulla fascia destra

Da una Reggio all’altra. E’ da poco ufficiale (ma ufficioso da qualche giorno a questa parte) il passaggio di Claud Adjapong (giunto oggi a Reggio) dal Sassuolo alla Reggina, con gli amaranto che vanno a piazzare un colpo under di spessore per la catena di destra. L’esterno difensivo italo-ghanese, che vanta 37 presenze in Serie A (condite da due reti) tra Sassuolo ed Hellas Verona e reduce dall’annata con la maglia del Lecce, arriva in Calabria con la formula del prestito annuale. Una serie di infortuni gli hanno tarpato le ali (l’ultimo nel gennaio scorso a Lecce, dove ha subito la rottura del tendine d’Achille), ma Reggio potrebbe rappresentare un occasione ghiotta per spiccare nuovamente il volo. Di seguito, la nota del club reggino:

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Claud Adjapong. Il difensore, classe 1998, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022.

A Claud un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Foto: Reggina 1914