Promozione, una coppia di under approda al Ravagnese

In biancoazzurro arrivano Mangano e Cento, entrambi ex Reggiomediterranea

Il Ravagnese amplia il parco under a disposizione di mister Pangallo assicurandosi due ragazzi con alle spalle già alcune esperienze in Eccellenza con la Reggiomediterranea. Si tratta del centrocampista Mario Cento e dell’esterno Carlo Mangano.

Di seguito il comunicato del club.

L’Asd Ravagnese Calcio comunica ufficialmente l’arrivo di due giovani calciatori che hanno già maturato esperienza nel campionato di Eccellenza: si tratta dell’esterno destro Carlo Mangano, classe 2002, ex Soriano e Reggiomediterranea, e del centrocampista Mario Cento, classe 2001, anch’egli ex Reggiomediterranea. Si arricchisce così il parco “Under” del Ravagnese che può contare sui confermatissimi De Filippo, Keita, La Fauci, Morabito (2001), Cuzzola, Tosti (2002), Suraci, Tegano (2003) e Laganà (2005), giovanissimo portiere su cui la società punta molto e che potrà crescere sotto la guida di un esperto estremo difensore che verrà ufficializzato a stretto giro di posta. Il sodalizio del presidente Cilione dà il benvenuto a Carlo e Mario ed augura a tutti i giovani in organico una stagione di soddisfazioni pari al grande valore di ognuno.