Reggina, è fatta per Adjapong

Un colpo per la fascia. La Reggina continua a vigilare sul mercato, lavorando attentamente sia sul fronte uscite che sulle entrate. Per quanto concerne quest’ultime, si registra un’importante accelerata che, salvo ribaltoni dell’ultimo momento, porterà alla totale e definitiva fumata bianca. Si tratta dell’arrivo in amaranto dell’esterno destro Claud Adjapong, per il quale la Reggina avrebbe trovato tutte le intese del caso con il Sassuolo e con lo stesso ragazzo.

Come riporta Gazzetta del Sud, infatti, questa mattina la Reggina ha praticamente chiuso l’accordo con il club neroverde per il prestito con diritto di riscatto di Adjapong. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma il calciatore dovrebbe trasferirsi in Riva allo Stretto nel giro di qualche giorno.