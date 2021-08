Reggina-Reggiomediterranea 8-0: il tabellino

E’ terminato col punteggio di 8-0, l’allenamento congiunto tra Reggina e ReggioMediterranea. Tripletta per German Denis e doppietta per Bezzon, in rete anche Rivas, Bellomo e Provazza.

REGGINA-REGGIOMEDITERRANEA 8-0

REGGINA 1° TEMPO (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Montalto, Denis (15′ st Provazza). Allenatore: Aglietti.

REGGINA 2° TEMPO (4-4-2): Lofaro (9′ st Turati); Franco, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Situm, Gavioli, Bianch, Bellomo; Denis (15′ st Provazza), Bezzon. Allenatore: Aglietti.

REGGIOMEDITERRANEA 1° TEMPO (4-5-1): Marino P.; Novo (28′ st Campagna), Marino L., Faye, Simionata; Semenzin, Dall’Oro, Verduci Lopez, Punturiere; Padin. Allenatore: Misiti.

REGGIOMEDITERRANEA 2° TEMPO:Morabito; Novo, Baggini, Labarre, Ramallo; Scilla, Ramacciotti, Stefanazzi, D’ambrogio; Alderete; Penna. Allenatore: Misiti.

Arbitro: Nicolazzo di Reggio Calabria (Luvarà e Richichi di Reggio Calabria).

Marcatori: 6′ pt Rivas; 13′ pt e 27′ st Denis, 3′ st Bezzon, 6′ st Bellomo, 14′ st Denis, 21′ st Bezzon, 42′ st Provazza.

Note-Al 14′ st Morabito (RM) ha parato un calcio di rigore a Denis (RE).