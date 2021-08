Reggina, al Sant’Agata si rivede Rigoberto Rivas

Seduta mattutina per il gruppo

Corre a bordo campo Rigoberto Rivas. L’attaccante honduregno, dopo le Olimpiadi disputate con la sua Nazionale, è rientrato ieri sera a Reggio Calabria e questa mattina ha già iniziato il suo lavoro personalizzato. D’altronde la condizione fisica del calciatore acquistato a titolo definitivo è ottimale visto l’impiego in campo fino alla scorsa settimana.

Seduta completa per il resto del gruppo, che ha alternato parte atletica e parte tattica, concludendo con una partitella a campo ridotto risolta dalla rete di Nicolò Bianchi.

Solo corsa per Federico Ricci, non erano in campo Turati e Laribi.