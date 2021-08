“Reggina 1914 comunica che, nonostante gli sforzi profusi, la presentazione della prima squadra, fissata per sabato 7 agosto a Piazza Duomo, non avrà luogo. Nella giornata odierna, il Comune di Reggio Calabria ha messo a conoscenza il club di non poter procedere all’autorizzazione relativa alla manifestazione in oggetto “Visto lo stralcio del verbale della riunione tecnica di coordinamento”.

Questa la nota del club amaranto.