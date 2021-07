Calciomercato Reggina, torna attuale il nome di Cabezas

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, la Reggina vorrebbe rinforzare il reparto esterni. Sia in difesa che in attacco. Tra i nomi tornati d’attualità, scrive Gazzetta, c’è quello di Bryan Cabezas, ala offensiva dell’Atalanta. La trattativa per il calciatore ecuadoriano era legata a quella per l’arrivo a Reggio di Zortea, poi sfumata. Ma adesso sembra che la strada si sia nuovamente “aperta”, con la possibilità, inoltre che Cabezas arrivi alla Reggina in compagnia di altri giovani interessanti dell’Atalanta.