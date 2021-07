Reggina, Taibi e il suo contratto: “La volontÃ  Ã¨ quella di proseguire, ottimi rapporti con Presidente e Dg”

“In una intervista alla Gazzetta del Sud il direttore sportivo Massimo Taibi ha anche affrontato il tema relativo al suo contratto, in scadenza nel prossimo anno. Queste le parole del dirigente amaranto: “Oggi il mio pensiero è rivolto solo ed esclusivamente al mercato. Dopo il 31 agosto parleremo con il presidente ed il direttore generale per discutere del prolungamento del contratto. Non penso ci siano problemi visti gli ottimi rapporti. La volontà è quella di proseguire, voglio continuare il progetto iniziato nel 2018”, ha detto Massimo Taibi alla Gazzetta del Sud.