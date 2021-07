Calciomercato Reggina, sfuma Folorunsho: il Napoli lo manda in prestito a Pordenone

Il ritorno di Michael Folorunsho alla Reggina resterà, probabilmente, solo un sogno per la società amaranto. Il Napoli, infatti, che detiene il cartellino del calciatore, avrebbe deciso di dare in prestito Folorunsho al Pordenone. Nonostante la Reggina avesse già avviato un discorso molto ben avviato con il procuratore la società campana ha spiazzato tutti avviando la trattativa per il passaggio del centrocampista in Friuli. Lo riporta la Gazzetta del Sud.