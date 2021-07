Reggina, Taibi: “Hetemaj ha scelto noi tra tante pretendenti”

Ultime News

Nel post-gara dell’amichevole con il Benevento, Dimitrios Stavropoulos è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, creando tante palle-gol e mettendo in campo ciò che...

29/07/2021 | A cura di Antonio Calafiore

Va al Benevento il test match di questo pomeriggio tra la stessa compagine campana e la nuova Reggina targata Aglietti, in campo al Comunale di Cascia per la seconda sgambata amichevole della stagione. In terra umbra le due...