Reggina, doppia seduta tra campo e piscina: tris di Denis in partitella

Un’altra doppia seduta per gli amaranto, giunti all’ultima settimana della prima fase di ritiro.

Nella mattinata di oggi, l’intero gruppo ha svolto lavoro defaticante in piscina. Nel pomeriggio, sul rettangolo verde del Mario Maurelli, spazio alle esercitazioni tattiche, con diverse partitelle a tema. Girandola di gol, nella partitella finale su campo ridotto. La tripletta di Denis, unita alle reti di Laribi e Situm, ha consentito alla squadra in casacca gialla di superare per 5-3 la squadra in maglia nera, andata in gol con Bezzon, Liotti e Bellomo.

Anche domani è in programma una doppia sessione di allenamento.

Fonte: Reggina 1914