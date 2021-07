Serie B 2021/22, subito derby Crotone-Reggina alla terza giornata. De Lillo: ”Rivalità sanissima”

Pronti via e sarà quasi subito derby calabrese in Serie B. Il sorteggio dei calendari del campionato cadetto, attualmente in corso a Ferrara, ha infatti sancito la sfida tra Crotone e Reggina alla terza giornata di campionato, in programma sabato 11 settembre allo stadio ”Ezio Scida” di Crotone. A riguardo, nel corso della cerimonia è stata data la parola al general manager amaranto Fabio De Lillo, presente in terra emiliana, il quale ha parlato della sfida immediata tra pitagorici e reggini:

”La rivalità è sanissima con le squadre calabresi, avere subito un derby è abbastanza emozionante, poi i calabresi sono molto attaccati alle loro squadre. Giocheremo le prime due gare (contro Monza e Ternana, ndr) in casa e in quanto si giochi ad agosto sfrutteremo il fattore climatico (dichiara sorridente, ndr))”.

”Questa Serie B è un campionato bellissimo, le società si stimano molto. Siamo felici di fare subito questo bellissimo derby”.