Ecco il calendario del campionato 2021/22 della Reggina, impegnata per il secondo anno consecutivo in Serie B: 1^ giornata Reggina Monza andata 21.08.2021 ritorno 29.12.2021 2^ giornata Reggina-Ternana andata 28.08.2021 ritorno...

Pronti via e sarà quasi subito derby calabrese in Serie B. Il sorteggio dei calendari del campionato cadetto, attualmente in corso a Ferrara, ha infatti sancito la sfida tra Crotone e Reggina alla terza giornata di campionato,...