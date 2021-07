Reggina, tamponi negativi per squadra e staff

Reggina 1914 comunica che, nella tarda serata di ieri, è emersa la positività al Covid-19 da parte di un componente del gruppo squadra. Il club ha immediatamente attuato il protocollovigente in materia, avvertendo le autorità competenti e ponendo in isolamento il soggetto in questione.

Per tale motivo è stato annullato, in via precauzionale, l’allenamento congiunto con l’A.S. Sambenedettese. I tamponi molecolari, ai quali sono stati sottoposti questa mattina sia il gruppo squadra che il gruppo staff, hanno dato esito negativo, anche per quanto riguarda il soggetto sopraindicato. Pertanto, la squadra scenderà in campo quest’oggi, alle ore 17:30, per svolgere una seduta di allenamento. Così come da programma, gli amaranto domani svolgeranno una doppia sessione di lavoro.