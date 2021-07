Eccellenza, Palmese iscritta al campionato… al fotofinish

Nell'ultimo giorno utile per effettuare l'iscrizione, il presidente neroverde Rocco Simone è riuscito a compiere il "miracolo" e salvare il club

Proprio nell’ultimo giorno utile per il pagamento della quota d’iscrizione alla prossima stagione calcistica, la Palmese è riuscita a completare il procedimento e sarà regolarmente al via del torneo di Eccellenza. Il rischio di una mancata iscrizione era concreto, il club neroverde sarebbe stato escluso e la sua storica matricola cancellata; il sacrificio economico del presidente Rocco Simone ha evitato il peggio, come riportato dai canali social del club. Tuttavia questo è solo il primo passo, c’è una stagione da programmare e portare avanti.

Di seguito il comunicato del club apparso sulla fanpage Facebook ufficiale della Palmese.

PALMESE: RATA ISCRIZIONE CAMPIONATO 2021/22 INVIATA