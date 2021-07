Reggina: nessuna cessione, Liotti rinnova in amaranto

La Reggina e Daniele Liotti ancora insieme. Quella che sembrava una cessione quasi certa per via delle lusinghe dell’Alessandria si tramuterà in un rinnovo di contratto. Secondo quanto scrive Gazzetta del Sud nell’edizione odierna la società amaranto e l’entourage del calciatore “iniziano a trattare il prolungamento di contratto che legherà l’esterno mancino alla maglia amaranto ancora per tre anni”. Scongiurata, dunque, la partenza del calciatore calabrese, il legame con la Reggina è prossimo ad essere rinnovato e allungato.

fonte: gazzetta del sud