Calciomercato Reggina, si allontana Nadir Zortea

Sembrava fatta per l'arrivo in prestito dall'Atalanta

Nadir Zortea si allontana dalla Reggina. Il direttore sportivo Massimo Taibi, interpellato dalla Gazzetta del Sud, commenta la situazione attuale: “Il mercato è imprevedibile, ci sono calciatori che sembravano inarrivabili e invece si possono sbloccare all’improvviso, mentre trattative che sembravano chiuse e si complicano come quella per Zortea. Anzi, probabilmente il calciatore dell’Atalanta non arriverà più alla Reggina, ma noi siamo vigili e pronti ad andare su altro profilo già individuato” ha detto Taibi alla Gazzetta del Sud.