Europei, verso Italia-Inghilterra: la probabile formazione azzurra

Il C.T. Mancini potrebbe schierare in finale la stessa squadra scesa in campo contro la Spagna

Un vecchio ma sempre attuale proverbio legato al mondo del calcio è quello che afferma “squadra che vince non si cambia”. Un pensiero che il C.T. Roberto Mancini ha fatto suo nel corso di questi Europei, modificando poco o nulla l’Italia nelle precedenti sfide, fatta eccezione per la partita contro il Galles, quando si sfruttò l’opportunità per un pizzico di turnover. Giunti alla finalissima con l’Inghilterra, l’idea di Mancini dovrebbe essere quella di confermare la squadra scesa in campo in semifinale contro la Spagna.

Dunque Emerson a sinistra e Di Lorenzo a destra in difesa, mediana composta dal trio Barella-Jorginho-Verratti, in attacco Chiesa e Insigne a supporto di Immobile. Il bomber della Lazio dovrebbe conservare il proprio posto al centro dell’attacco, anche se restano valide le alternative Belotti e, alquanto improbabile poiché porterebbe ad un cambiamento tattico, Berardi.

Italia-Inghilterra, probabile formazione azzurra: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (Belotti), Insigne.