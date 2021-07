Reggina, l’agente Pacini su Rivas: “Grande operazione di mercato di Taibi”

Due grosse operazioni di mercato per la Reggina: Rigoberto Rivas a titolo definitivo, Vasco Regini a parametro zero. Entrambe le trattative sono state condotte dal direttore sportivo Massimo Taibi con la Vigo Global Sports e gli agenti Claudio Vigorelli e Filippo Pacini. Dalle colonne della Gazzetta del Sud, proprio Pacini, commenta così alcune delle più importanti operazioni di mercato per gli amaranto, iniziando da quella che ha riportato a Reggio l’attaccante honduregno. “Credo che il direttore sportivo Massimo Taibi abbia compiuto un capolavoro di mercato. Sono trattative che vanno concretizzare nei momenti e nei tempi giusti, parliamo di uno dei giovani più forti della serie B e che in futuro rappresenterà senza dubbio una plusvalenza per il club – ha detto Pacini alla Gazzetta del Sud- . Abbiamo condotto la trattativa insieme e nonostante ci fossero anche altre offerte Taibi ha agito senza tentennamenti, mentre per noi era importante che Rigoberto proseguisse la sua avventura alla Reggina, società in cui è circondato dalla fiducia dell’ambiente. Il ragazzo sarà protagonista alle prossime Olimpiadi, è un giocatore di grande prospettiva”.

L’agente Filippo Pacini ha anche parlato del futuro di Menez: “Jeremy fisicamente sta bene, sarà al raduno con la squadra ed è un calciatore che con le sue qualità potrebbe essere un valore aggiunto per la Reggina. Detto questo il mercato è ancora molto lungo, ha estimatori all’estero e se dovessero giungere offerte importanti le valuteremo con lui e con la società senza essere precipitosi”.

E su Vasco Regini, Pacini ha detto: “Il suo curriculum parla da solo, è un calciatore con oltre 130 presenze in serie A. È contento di questa nuova esperienza ed è consapevole di poter trovare continuità. Inoltre, fattore determinante, c’è un allenatore che lo stima molto”.