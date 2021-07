Reggina, Taibi: “Per il portiere i nomi restano quelli”

A breve dovrebbe sbloccarsi la situazione per Turati

Vigorito o Micai: resta a due il ballottaggio per la porta della Reggina. La conferma è dello stesso direttore sportivo Massimo Taibi durante una intervista alla Gazzetta del Sud. Mentre si potrebbe sbloccare a breve la situazione per il giovane Stefano Turati dal Sassuolo, che arriverà in prestito.

“La situazione per Stefano Turati dovrebbe sbloccarsi a breve, ma spero di chiudere anche per l’arrivo di un portiere esperto. – ha detto Taibi alla Gazzetta – Vigorito o Micai, i nomi restano questi, sono due ottimi portieri, valutiamo quale trattativa riusciamo a portare a compimento”.