Reggina, Taibi: “Calciatori in esubero? Non ne parlerò più”

Tanti i calciatori in uscita dal club

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, in una intervista alla Gazzetta del Sud ha parlato dei vari movimenti di mercato soffermandosi anche sulla situazione dei calciatori “in esubero”

“Non voglio aggiungere altro rispetto a quanto già dichiarato nei giorni scorsi – ha detto Taibi alla Gazzetta – , d’ora in avanti da parte mia non sentirete una parola in più, anche perché spero di risolvere la situazione con i rispettivi procuratori, trovando le soluzioni migliori”.