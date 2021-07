Reggina, con l’arrivo di Vasco Regini difesa quasi al completo

Con la definizione dell’acquisto di Vasco Regini, che oggi dovrebbe legarsi alla Reggina per le prossime due stagioni, la difesa amaranto sarebbe quasi al completo. Almeno nel pacchetto relativo ai centrali, il ds Massimo Taibi ha chiuso il cerchio delle coppie mettendo a disposizione quattro calciatori duttili e d’esperienza: Loiacono e Cionek alternative sul centrodestra, Stavropoulos e Regini nel centrosinistra. La priorità adesso resta quella del portiere titolare, con la situazione relativa a Mauro Vigorito e Alessandro Micai che resta sempre monitorata. Alla Reggina mancherebbe poi un esterno destro che possa completare la zona del campo con il confermato Ivan Lakicevic, mentre un profilo under (non Dalle Mura in lista) completerebbe il reparto difensivo. Nulla dovrebbe cambiare a sinistra dove resta confermato il tandem formato da Gianluca Di Chiara e Daniele Liotti.