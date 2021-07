Europei, la probabile formazione dell’Italia: Emerson a sinistra, dubbio in attacco

Quasi tutto pronto per la prima semifinale degli Europei 2020 in programma domani sera al Wembley Stadium di Londra, tra Italia e Spagna. Il C.T. Roberto Mancini sta studiando le possibili scelte di formazione da opporre alle Furie Rosse di Luis Enrique, anche se parrebbe orientato a riconfermare la stessa squadra scesa in campo contro il Belgio, con la sola eccezione di Spinazzola, per il quale si prospetta un lungo stop a causa della rottura del tendine d’Achille. Al suo posto, come avvenuto anche in corso d’opera nel match dei quarti di finale, dovrebbe giocare Emerson Palmieri. Per il resto, tutto confermato con un solo dubbio: la conferma di Immobile in attacco dopo l’opaca prestazione contro il Belgio oppure l’inserimento dal 1′ di Belotti. Tuttavia, proprio sulla questione Immobile, lo stesso Mancini in conferenza stampa ha tenuto a sottolineare la piena fiducia nel bomber della Lazio, ricordando come sia uno dei più prolifici attaccanti europei degli ultimi anni, nonché vincitore della Scarpa d’Oro 2020.

La probabile formazione dell’Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (Belotti), Insigne.