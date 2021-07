Calciomercato Reggina: Farroni alla Vis Pesaro, il Pescara su Rolando

Dopo le cessioni di Marchi e Paolucci la Reggina deve proseguire l’opera di sfoltimento del proprio organico. In uscita sono numerose le trattative, con Taibi impegnato a liberare gli slot necessari prima di tuffarsi sulla chiusura di acquisti “pesanti”. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, alcuni affari potrebbero concretizzarsi a breve giro di posta, mentre la cessione del portiere Farroni alla Vis Pesaro è praticamente conclusa mancherebbe solo l’ufficialità. Inoltre “sulla lista dei partenti figurano anche i due esterni destri protagonisti della promozione in serie B: Desiderio Garufo e Gabriele Rolando. Per il primo si registra l’interesse del Palermo, mentre al secondo si vorrebbe affidare il Pescara per tentare l’immediata risalita in B” si legge sulla Gazzetta del Sud.