Calciomercato Reggina, caccia al difensore: quattro nomi sul taccuino di Taibi

La Reggina è alla ricerca di un difensore mancino esperto e duttile, che possa ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di esterno. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud “sarebbero quattro i nomi valutati dalla società amaranto: Vasco Regini (30), Guillaume Gigliotti (31), Lorenzo Ariaudo (32) e Marco Capuano (29), con i primi due che sembrano essere leggermente avanti anche e soprattutto per aver già giocato agli ordini di Aglietti. Da poco svincolatosi dalla Sampdoria, Vasco Regini è un difensore duttile e in linea con il mercato fin qui condotto da Taibi alla sagace ricerca di profili polivalenti, abili nel ricoprire differenti posizioni in campo”. Per la Reggina possibile rinforzo d’esperienza nel reparto difensivo.