Reggina, si riparte il 10 luglio: ufficiali sede e date del ritiro

Fissato l'appuntamento al centro sportivo Sant'Agata, poi si partirà in ritiro

Al via la stagione 2021/22 in casa Reggina, dove l’ufficio stampa ha da poco divulgato il programma generico degli amaranto in vista del ritiro pre-campionato. Di seguito, la nota ufficiale del club:

Reggina 1914 comunica che sabato 10 luglio prenderà avvio la stagione 2021/22. Squadra e staff tecnico si ritroveranno al Centro Sportivo Sant’Agata, per sostenere le visite mediche ed i test atletici di rito. La prima parte del ritiro pre-campionato si svolgerà a Sarnano, provincia di Macerata, da mercoledì 14 luglio a giovedì 29 luglio. Nei prossimi giorni verranno resi noti i programmi relativi a sedute di allenamento e amichevoli.