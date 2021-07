Mercato Reggina, Taibi: ”Brignola, Ricci, Ménez, i portieri e le uscite. Ecco come stanno le cose…”

''La Reggina non si farà prendere per il collo da nessuno''. Le dichiarazioni del direttore sportivo amaranto ai microfoni della Gazzetta del Sud

Il calciomercato della Reggina è iniziato da diverse settimane, forse non si è mai veramente fermato, ma sembra stia entrando sempre più nel vivo, con il ds Taibi in prima linea. Trattative e discorsi avviati, colloqui conoscitivi e pour parler, ma anche qualche giocatore già bloccato e ‘promesso sposo’ degli amaranto, in attesa, però, di concretizzare prima alcune uscite e sbrogliare qualche situazione delicata relativa agli esuberi. E poi le due operazioni chiuse (e ufficializzate) con l’Inter, l’asse col Sassuolo, il tema portieri, la posizione di Jérémy Ménez e le uscite. Tutti questi gli argomenti toccati dallo stesso direttore sportivo amaranto nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud.

RIVAS E GAVIOLI DALL’INTER- ”In tempi non sospetti dissi che sarebbe stato il campionato delle idee e delle strategie. Abbiamo sempre creduto di poter riportare Rivas a Reggio, muovendoci con grande anticipo rispetto agli altri. Gli ottimi rapporti con l’Inter hanno avuto una valenza importante nell’operazione. Gavioli ha grande qualità, ci darà una grossa mano…”

VIGORITO O MICAI? (OLTRE TURATI)- ”Al momento è corsa a due. Li riteniamo entrambi importanti e validi ma in questo mercato non possiamo fare il passo più lungo della gamba..”

L’ASSE COL SASSUOLO- ”Stiamo trattando sia Brignola che Ricci e, ad oggi, il primo può essere una pista più percorribile rispetto al secondo”.

LA POSIZIONE DI MÉNEZ- ”Come ragazzo e come calciatore non si discute, ma vedremo che succederà. Se dovesse arrivare l’offerta giusta di sicuro la prenderemo in considerazione”.

IL TEMA USCITE… ”Per Farroni e Vasic ci sono ottime possibilità di andare alla Vis Pesaro, per Gasparetto vedremo. Con Faty, invece, sono certo che troveremo la soluzione migliore. Ci sono due-tre situazioni che mi avviliscono e mi danno fastidio. Ci tengo a ribadire un concetto: la Reggina non si farà prendere per il collo e non si farà dettare le condizioni da nessuno”.