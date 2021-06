Calciomercato Reggina, Ufficiale: Paolucci ceduto a titolo definitivo in Belgio

Altra uscita in casa Reggina: Lorenzo Paolucci è stato ceduto in Belgio, come da comunicato ufficiale della società amaranto: “La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Royale Union Sainte-Gilloise per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Paolucci. Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive”.

Per Paolucci una stagione con la maglia della Reggina, quella della promozione in serie B, con otto presenze e una rete in amaranto. Lo scorso anno ha disputato il campionato di serie C con il Monopoli (33 gettoni e 3 gol).