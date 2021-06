Reggina, batteria d’esterni quasi completa: ecco i nomi nuovi per Aglietti

E’ ormai nel vivo il calciomercato della Reggina. Il direttore sportivo Massimo Taibi, immerso negli incontri e nelle trattive, è pronto a chiudere alcuni colpi in entrata ma solo dopo aver provveduto a sfoltire ulteriormente la rosa con le uscite necessarie. Le operazioni di calciomercato finora condotte dalla società guardano alle corsie laterali del campo, proprio dove è necessario “prendere il volo” con calciatori adatti ad un gioco offensivo e propositivo che nel 4-4-2 di Aglietti risulta determinante. L’acquisto di Karim Laribi sembra affare consolidato: mancherebbero solo le firme per l’esperto calciatore già allenato da Aglietti a Verona. Con lui dovrebbe tornare a vestire l’amaranto (questa volta con un’operazione a titolo definitivo) Rigoberto Rivas, honduregno capace di giocare su entrambi i lati e atleta con enorme potenziali. Confermato in organico Mario Situm, altro esterno polivalente, affidabile, giocatore che quando ha trovato la costanza di minuti e spazio è sempre risultato tra i migliori. All’orizzonte, infine, altri nomi nuovi per la Reggina: c’è una trattativa con il forte Federico Ricci, eclettica ala lo scorso anno al Monza, così come sembra a buon punto il discorso intavolato con l’Atalanta per Zortea per il quale si attende una risposta a breve: nella trattativa con i lombardi, potrebbe rientrare anche Bryan Cabezas (come scrive l’esperto Alfredo Pedullà) ala offensiva ecuadoriana di 24 anni.

