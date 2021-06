Mercato Reggina, si valuta un ex difensore di Aglietti

Un over e un under. Sono queste le generalità dei due difensori che il club amaranto sta ricercando dal mercato e che inserirà nell’organico da consegnare a mister Aglietti. Il ds Massimo Taibi è al lavoro anche su questo fronte, laddove si sono già individuate diverse pedine che potrebbero fare al caso della Reggina, tra volti nuovi e possibili conferme. In quest’ultimo caso, il club calabrese attende risposte dalla Fiorentina in merito alla situazione Dalle Mura, il quale oscilla tra una chance in viola ed un secondo anno in prestito a Reggio Calabria.

Per quanto concerne il profilo over, invece, l’indiscrezione arriva da Gazzetta del Sud, che nell’edizione odierna ha svelato uno dei difensori attenzionati dal club dello Stretto, nonché una (recente) conoscenza di mister Aglietti. ”Tra i profili over – si legge sul quotidiano – si sta attentamente valutando quello del francese Guillaume Gigliotti [in foto] del Chievo Verona. Un elemento di grande esperienza, che può contare su quasi 250 presenze tra Serie B e C. Il calciatore nativo di Istres, l’anno scorso è stato allenato da Aglietti nel Chievo Verona. Al suo attivo anche le esperienze con Novara, Foggia, Empoli, Badalona (spagna), Ascoli, Salernitana e Crotone”.

Il classe 89′ ha un contratto fino al 2022 con i clivensi.