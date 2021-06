Mercato Reggina, Folorunsho lascia una porta aperta agli amaranto

Non si è ancora spenta la fiammella della speranza in casa Reggina, circa la possibile permanenza di Michael Folorunsho. Rientrato alla casa madre del Napoli alla scadenza del prestito annuale con gli amaranto, siglato l’estate scorsa, il centrocampista italo-nigeriano è in attesa di conoscere il proprio futuro, ancora tutto da valutare in base all’evoluzione del mercato ed alle richieste che perverranno al club partenopeo, proprietario del cartellino.

Dopo l’exploit dell’ultima stagione in riva allo Stretto, le valutazioni sul calciatore sono schizzate ad alti livelli, al punto che potrebbe aprirsi qualche spiraglio per una possibile avventura in Serie A. In caso contrario, invece, gli amaranto potrebbero avere la priorità qualora per il trequartista arrivassero solo offerte dalla B. A riportarlo è Gazzetta del Sud.

”Negli ultimi giorni – si legge – la Reggina ha (ri)fatto un tentativo per Michael Folorunsho, letteralmente esploso in riva allo Stretto. Il diretto interessato, ha lasciato una porta aperta: se alla finestra del Napoli, proprietario del cartellino, dovessero bussare solo club di Serie B, gli amaranto potrebbero avere la precedenza”.