Reggina, le prerogative di Karim Laribi: duttilità e qualità 

A meno di clamorosi colpi di scena che nel calciomercato sono sempre da mettere in conto, la Reggina ha piazzato il primo colpo di questo mercato estivo: Karim Laribi. Lo ha confermato ieri sera il Direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, parlando di trattativa arrivata allo “scambio di documenti” per l’approdo in Calabria del 30enne calciatore italo-tunisino.

Calciatore duttile e polivalente, nella sua lunga carriera Laribi ha ricoperto quasi tutti i ruoli del centrocampo, con caratteristiche prevalentemente offensive ma con la capacità di rendersi utile anche in fase di contenimento sfruttando al meglio la corsa ed il dinamismo che ne apparecchiano il dna tecnico. Più propenso al gioco nella zona centrale, possibile che la sua flessibilità tattica diverrà arma in più per mister Aglietti che conosce bene il calciatore per averlo allenato a Verona, sponda Hellas, nella stagione della promozione in serie A. Possibile che Laribi, almeno inizialmente, vada a far parte della batteria di “esterni” a disposizione del tecnico, per il 4-4-2 che dovrebbe essere il modulo di partenza della Reggina 2021-2022 ma, proprio la sua polivalenza, aiuterà gli amaranto ad essere camaleontici modificando atteggiamento e schieramento anche in corso d’opera. In carriera ha ottenuto due promozioni dalla serie B alla massima serie.

