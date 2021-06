Mercato Reggina, le ultime sulle uscite: Crimi può partire, sirene dalla C per Guarna

Liberarsi dagli esuberi e sfoltire il parco over, prima di inserire ulteriori tasselli (alcuni dei quali già bloccati) nell’organico da consegnare a mister Aglietti. E’ questo uno dei primissimi obiettivi di mercato del direttore sportivo Massimo Taibi e della Reggina, all’opera per cercare di far quadrare i conti sia in ottica ‘entrate’ che in quella ‘uscite’.

In quest’ultima, in particolar modo, sembrano esserci delle novità fuori copione che potrebbero aprire a scenari particolari. Ad elencarli è Gazzetta del Sud, che nell’edizione odierna, oltre ad illustrare le situazioni riguardanti alcuni calciatori sul piede di partenza, aggiunge altri due volti al fronte uscite. Si tratta di Enrico Guarna e Marco Crimi, per i quali, per motivi differenti, la permanenza in amaranto potrebbe non essere tanto scontata.

”L’agente di Enrico Guarna – si legge – ha fatto sapere al club che sul suo assistito c’è il forte interesse di tre club di Lega Pro. Una situazione, quella dell’estremo difensore nativo di Locri, che potrebbe essere rivista con più calma, in quanto la Reggina, così come già riportato, non avrebbe alcun problema a confermarlo come terzo portiere”.

”La vera novità – continua il suddetto quotidiano – è rappresentata da Marco Crimi. Il mediano ex Entella, arrivato lo scorso gennaio, sembrava uno di quegli elementi da cui ripartire. Una situazione cambiata nelle ultime due settimane, fino a ribaltarsi: ad oggi, infatti, il futuro di Crimi appare tutt’altro che colorato d’amaranto”.