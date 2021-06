Ex Reggina, Nielsen torna in patria: ha firmato con l’Hvidovre

Per lui solamente otto presenze con la maglia della Reggina

Alla Reggina con pochissime presenze (solo otto) nella stagione della promozione in serie B (2019-2020), il centrocampista danese Matt Lund Nielsen torna in patria. Esaurita la sua esperienza con la maglia della Pro Vercelli, il 33enne calciatore ha firmato con la squadra danese dell’Hvidovre che ha annunciato l’ingaggio con un comunicato sul proprio sito internet. Il giocatore si aggrega in questi giorni ai nuovi compagni.