Calciomercato Reggina, Pedullà: “Guarna verso l’Ascoli”

Secondo l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà, il portiere della Reggina Enrico Guarna sarebbe ad un passo dall’Ascoli. Il 35enne estremo difensore e la società marchigiana sarebbero ad un passo dall’accordo. Per Guarna si tratterebbe di un ritorno ad Ascoli squadra nella quale è cresciuto e con cui ha collezionato in serie B qualcosa come 154 presenze (e ai limiti del regolamento rappresenterebbe per la società bianconera un calciatore bandiera).