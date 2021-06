Europei, mille emozioni a Bucarest: impresa Svizzera, Francia fuori ai rigori

Dopo il 3-3 del pomeriggio tra Croazia e Spagna, diventato 5-3 in favore degli spagnoli ai tempi supplementari, anche la sfida di Bucarest tra Francia e Svizzera, nel sesto ottavo di finale degli Europei, è arrivata agli extra-time con il medesimo risultato, maturato praticamente allo stesso modo. Vantaggio svizzero, rimonta e sorpasso francese fino al 3-1, elvetici in gol due volte nel finale; dopo la mezz’ora supplementare, ai rigori il successo della Svizzera che fa cinque su cinque, francesi traditi da Mbappè all’ultimo tiro.

Svizzera in vantaggio al quarto d’ora con il colpo di testa perfetto di Seferovic che batte Lloris; partita in bilico ma la nazionale di Petkovic vuole provare a chiudere il match: in avvio di ripresa Seferovic si divora il raddoppio, poi al 10′ l’arbitro assegna un rigore, sul dischetto Rodriguez ma Lloris indovina l’angolo e tiene in partita la Francia, che dopo il pericolo scampato si scuote: Benzema segna due gol in tre minuti e la nazionale di Deschamps passa dal possibile 0-2 al 2-1 in pochi giri di lancette. Alla mezz’ora Pogba realizza una prodezza da fuori, un gol che sembra spegnere le speranze svizzere, ed invece ancora Seferovic di testa riapre la partita. Arriva il pareggio di Gavranovic ma viene annullato per offside dell’attaccante, il quale non demorde al 90′ trova il diagonale vincente che porta le squadre ai supplementari.

La mezz’ora extra non cambia il risultato come accaduto tra croati e spagnoli, nonostante la Francia ci provi con più insistenza andando molto vicina alla rete. Si arriva così ai rigori: segnano Gavranovic, Pogba, Schar, Giroud, Akanji, Thuram, Vargas, Kimpembè, Mehmedi. Il decimo penalty lo calcia Mbappè, Sommer vola e intercetta il tiro spedendo la Svizzera ai quarti di finale contro la Spagna.

Bucarest – Francia-Svizzera 3-3, 8-7 dopo i rigori (15′ Seferovic, 57′ Benzema, 59′ Benzema, 75′ Pogba, 80′ Seferovic, 90′ Gavranovic)