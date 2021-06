Colantuono: “Reggina-Aglietti, binomio vincente. Denis, che giocatore!”

Scegliendo Alfredo Aglietti come nuovo tecnico, la Reggina ha posto le basi per fare qualcosa d’importante. L’ennesima investitura arriva da Stefano Colantuono, già vincitore del torneo cadetto per due volte, alla guida dell’Atalanta.

L’esperto tecnico, è stato intervistato da Gazzetta del Sud. “Analizzando tale scelta, è giusto partire dall’indiscutibile valore di un tecnico molto preparato, che in serie B ha ottenuto risultati importanti. A questo aspetto, va aggiunta la valenza romantica, visto il legame tra Aglietti e la piazza. I tifosi amaranto si sono legati ad un ottimo attaccante, adesso si legheranno anche ad un ottimo allenatore”.

Sul Tanque Denis. “E come potrei mai dimenticarmi del mio figlioccio German Denis? Fummo io e Pierpaolo Marino, a volerlo a tutti i costi all’Atalanta. Sono felice del fatto che si sia rivelato nuovamente prezioso per la Reggina, ma German per me non è una sorpresa. Un calciatore completo, una persona fantastica che fa sentire il proprio carisma anche all’interno dello spogliatoio, soprattutto nei momenti bui. Se ha deciso di continuare a giocare vuol dire che può ancora farlo nel migliore dei modi, ed ancora una volta si rivelerà importante anche nella crescita dei giovani”.