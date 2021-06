Calciomercato serie B: il Monza spinge per Valoti, Perugia sogna Scuffet

Il Perugia, come riporta La Nazione, sta per chiudere con il Sassuolo per l’arrivo a titolo definitivo di due giovani calciatori: il centrocampista Andrea Ghion e l’attaccante Aristidi Kolaj. Attivissimo il Monza che cerca due rinforzi di categoria e spinge per arrivare ai calciatori della Spal, Mattia Valoti e Francesco Vicari della Spal, possibile un inserimento nella trattative di Davide Diaw. Il Perugia cerca un portiere esperto: il sogno è Simone Scuffet. Per l’attacco della Ternana anche il nome di Stepinski del Lecce.