Calciomercato Reggina, Menez può lasciare anche prima del ritiro

Jeremy Menez sembra nuovamente lontanissimo dalla città dello Stretto. Per il calciatore francese, le porte dell’addio potrebbero aprirsi addirittura i primi di luglio.

A riportalo, è la Gazzetta del Sud.

“In questo momento- si legge- il calciomercato della Reggina passa dalle cessioni. In una fase del genere, contrassegnata dall’esigenza di accelerare, può succedere che le strategie cambino rapidamente. A tal proposito, la novità più importante riguarda Jeremy Menez (34), il quale al momento è tornato ad essere un calciatore in uscita. Le sirene provenienti dal Qatar, starebbero per trasformarsi in una offerta vera e propria, che arriverà al tavolo del diretto interessato entro la prossima settimana: qualora si trovasse la quadratura del cerchio, il fantasista transalpino saluterebbe la Calabria dopo una sola stagione, senza neanche andare in ritiro”.