Calciomercato Reggina, le ultime sulle uscite: ipotesi rescissione per Faty e Mastour

Non solo Jeremy Menez. Sono davvero tanti, i calciatori che la Reggina dovrà piazzare nel tempo più breve possibile.

La Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, ha fatto una panoramica sulle varie trattative riguardanti gli amaranto con le valigie in mano.

“Tutto confermato, in merito all’addio di Ricardo Faty (34): gli amaranto a breve incontreranno l’entourage del calciatore, la via che si intende percorrere è quella della rescissione del contratto. A proposito di rescissione contrattuale, si cercherà tale soluzione anche con Hachim Mastour (22): ponendo fine al rapporto che lo lega alla Reggina fino al 2022, l’ex “enfant prodige” del Milan sarebbe libero di trovarsi una sistemazione in Italia, dopo aver rifiutato il Qatar. Così come per il mercato in entrata, gli amaranto cercano di costruire qualche asse di mercato anche in merito ai calciatori con la valigia in mano. Nella giornata di ieri, è nata una doppia trattativa con la Vis Pesaro. I biancorossi marchigiani sono fortemente interessati a Daniele Gasparetto (34), ma nell’operazione di mercato potrebbe entrare anche Nikola Vasic (29), con quest’ultimo che piace anche al Piacenza. Su Lorenzo Paolucci (24), resta vivo il pressing di parecchi club di Lega Pro, ma in questo momento il centrocampista sembra vicino a proseguire la propria carriera in Belgio. Novità, anche per Gabriele Rolando: in attesa di capire se il Bari affonderà o meno il colpo per il rinnovo del prestito, sull’esterno ha chiesto informazioni anche il Pescara. Così come Paolucci, anche per Alessandro Farroni c’è una vera e propria fila proveniente dalla Lega Pro: l’estremo difensore è entrato anche nel mirino del Foggia, i satanelli potrebbero essere avvantaggiati dal fatto che l’attuale ds è Pavone, lo scorso anno a Castellammare di Stabia insieme al ragazzo”.