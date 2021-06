Calciomercato Reggina: stand by Zortea, se ne riparlerà tra una decina di giorni

Appuntamento ai primi di luglio. La Reggina non ha affondato il colpo per Nadir Zortea, ma ciò non significa che la trattativa sia naufragata.

A riportate gli sviluppi riguardanti l’esterno destro, l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

“Una decina di giorni al massimo, prima di tornare al tavolo delle trattative. La Reggina- si legge-, resta sempre molto vicina all’acquisizione del prestito di Nadir Zortea (21), giovane esterno destro dell’Atalanta, che nelle ultime due stagioni si è messo in luce in serie B, vestendo la maglia della Cremonese. Accordo con il club orobico, ed intesa di massima con l’entourage del calciatore, il quale per caratteristiche sarebbe utilissimo agli amaranto, potendo ricoprire più di un ruolo. L’affondo decisivo tuttavia, ancora non c’è stato. I motivi, di fatto, sono due. Il primo riguarda la necessità di sfoltire velocemente l’organico, da parte dei calabresi. Il secondo, nasce dall’ipotesi (al momento remota), che il diretto interessato possa ricevere un’offerta dalla massima serie. Le parti si riaggiorneranno entro i primi di luglio, se tutto andrà per il verso giusto il futuro di Zortea sarà colorato d’amaranto”.