Calciomercato Reggina, si punta Cicerelli: i rumors arrivano da Roma

L'interesse degli amaranto per il classe '94, sarebbe un ''ritorno di fiamma''

Quello con la città di Roma è un asse che la Reggina potrebbe percorrere nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Dalla capitale sono già arrivate diverse figure andatesi a collocare all’interno dell’organigramma dirigenziale e non è da escludere che possa arrivare anche qualche calciatore dalle principali realtà calcistiche del territorio.

Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere Emanuele Cicerelli, il sarebbe finito nel mirino degli amaranto. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di RadioSei – scrivono i colleghi de La Lazio Siamo Noi – il ds Massimo Taibi avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza della Lazio per l’esterno classe ’94, tra i protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana (dove ha giocato in prestito) con 29 presenze, 2 reti e tre assist.

Sul calciatore pugliese, ricercato dal club calabrese nel febbraio 2015, ci sarebbe anche l’interesse del Parma, rispetto al quale la Reggina sarebbe in vantaggio.