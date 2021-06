Calciomercato Reggina, adesso priorità assoluta alle uscite

E’ il momento di sfoltire. In attesa di ufficializzare le prime entrate, la Reggina è chiamata a piazzare il maggior numero possibile di calciatori in esubero.

A fare il riepilogo di una vera e propria matassa da sbrogliare, è la Gazzetta del Sud.

“Cambio di strategia- si legge- la Reggina ha deciso di mettere in stand by tutte le operazioni inerenti il calciomercato in entrata. A scanso di equivoci, non c’è nessun intoppo per quanto riguarda gli arrivi a titolo definitivo di Rigoberto Rivas (22) e Lorenzo Gavioli (21), nonché per il prestito di Stefano Turati (19): tutti e tre i calciatori, verranno ufficializzati tra l’1 ed il 3 luglio. Le altre situazioni ancora in ballo invece, saranno affrontate solo ed esclusivamente dopo il perfezionamento delle prime cessioni. Una scelta resa necessaria da alcuni “segnali”, arrivati anzitutto dal doppio rifiuto di Hachim Mastour (22) e Marco Rossi (33), i quali hanno declinato le offerte provenienti dal Qatar e dal Gubbio. Come già riportato, la lista delle uscite non riguarda soltanto il fantasista ed il difensore, ma comprende di fatto sia tutti i giocatori rientrati dai prestiti che un elemento attualmente presente in organico, ovvero Ricardo Faty (34). In mezzo a questo lungo elenco di “esuberi”, resta sempre da risolvere il rebus riguardante Jeremy Menez (34), il cui futuro ad oggi sembra lontano dalla Calabria. Tra qualche giorno, con gli arrivi dei sopracitati Rivas, Gavioli e Turati, la Reggina rischia di ritrovarsi già con un organico di 29 elementi, considerando che Nikola Vasic (29) il 30 giugno terminerà la sua esperienza in prestito nelle fila del Vasalund. Di questi ventinove calciatori, almeno undici sono già con la valigia in mano”.