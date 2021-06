Serie B, valzer delle panchine: spunta Di Biagio per il Chievo

Sono due le squadre di serie B ancora senza allenatore per la stagione 2021-2022: Chievo Verona e Spal. Potrebbero essere però 3 qualora dovesse concretizzarsi il divorzio tra il Cittadella e Venturato. Sul tecnico dei veneti, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, si sarebbe però concentrata l’attenzione proprio della Spal che lo vorrebbe come possibile allenatore in una lista che include Bucchi, Pavanel e l’ex Brescia, Pep Clotet. Secondo l’Arena, invece, il nome nuovo per la panchina del Chievo sarebbe quello di Luigi Di Biagio.