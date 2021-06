Serie B, Balata: ”Quattro retrocessioni e tre promozioni sono illogiche: fatta istanza alla Figc”

“Sul tema riforme, come ribadito dal sottoscritto durante l’ultimo Consiglio federale, siamo e saremo i primi convinti sostenitori del presidente federale e della sua volontà concreta di riformare finalmente il movimento. Da sempre la nostra Lega è fortemente impegnata a sostenere il processo di riforme non solo delle competizioni ma anche quelle necessarie ad attualizzare la governance federale, unica strada per modernizzare il sistema calcio Italia e riportarlo ai vertici europei e mondiali, interrompendo una lunga fase di regresso”. E’ l’opinione espressa dal presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ai microfoni di Adnkronos.com sul tema delle riforme.

Per quanto riguarda la Lega di Serie B, secondo Balata vi è una priorità su tutte, ovvero ”risolvere l’anomalia delle 4 retrocesse a fronte delle 3 promozioni. Unica Lega in Europa ad avere questa assurda. illogica e irrazionale regolamentazione. Su questo abbiamo già fatto istanza scritta alla Figc. Si tratta di materia non più rinviabile”.